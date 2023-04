Enorme rookwolken boven A12 door grote brand in Zoetermeer, NL-Alert twee keer verstuurd

De brand is „fors uitslaand” aan de achterkant van het pand, waardoor de rookontwikkeling toeneemt, meldt de brandweer. Doordat het gevaarlijk is om dicht bij het pand te komen, blijft de brandweer van een relatief grote afstand blussen.

De oorzaak van de brand, die in het slooppand ontstond rond 14.40 uur, is nog niet bekend. Twee mensen moesten van het dak gered worden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

De Boerhaavelaan en de parallel gelegen Afrikaweg zijn in beide richtingen afgesloten vanwege de rook, en om hulpdiensten de ruimte te geven.

Door de brand trekt veel rook over de A12 bij Zoetermeer heen, richting Pijnacker. „Het verkeer heeft er gelukkig niet heel veel last van”, aldus Rijkswaterstaat. Ook ontvangt de brandweer telefoontjes van ongeruste bewoners uit Delft en Pijnacker, die zich afvragen of sportactiviteiten buiten nog door kunnen gaan. „Er is geen aanleiding om deze stop te zetten. Meetploegen van de brandweer hebben metingen verricht. Er zijn geen gevaarlijke concentraties aangetroffen. Wel kan er sprake zijn van stankoverlast”, zegt de brandweer.