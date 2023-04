Enorme rookwolken boven A12 door grote brand in Zoetermeer, NL-Alert verstuurd

De oorzaak van de brand, die in het slooppand ontstond rond 14.40 uur, is nog niet bekend. De brandweer spreekt van een zeer grote brand, die van buitenaf wordt geblust. Er zou geen duidelijkheid zijn over de veiligheid binnenin het pand.

De Afrikaweg is wegens de rook in beide richtingen afgesloten, meldt de veiligheidsregio. Deze ligt parallel aan de Boerhaavelaan. Om hulpdiensten ruimte te geven is ook die straat afgesloten.

Volgens Rijkswaterstaat trekt door de brand veel rook over de A12 bij Zoetermeer heen. „Het verkeer heeft er gelukkig niet heel veel last van”, aldus Rijkswaterstaat. De Boerhaavelaan ligt in de buurt Driemanspolder.