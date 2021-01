’Goed dat we eerder beginnen, maar wat een zwabberend beleid’

„Eindelijk! De vlucht naar voren. Anders had de Kamer het afgedwongen”, reageert PVV-leider Geert Wilders. „Code zwart dreigt, dus er moeten nu vaccins beschikbaar komen voor zorgpersoneel.” De linkse oppositie is ook al dagen kritisch op De Jonge, die eerder liet weten niet voor maandag met een plan te zullen komen voor het ziekenhuispersoneel.

„Heel goed dat het vaccineren toch eerder kan beginnen”, reageert GL-voorman Jesse Klaver. „Maar wat een zwabberend beleid. In het debat kon de minister niet uitleggen waarom het vaccineren in Nederland langer op zich liet wachten.” PvdA-leider Lodewijk Asscher roept op om tempo te maken: „Eindelijk goed nieuws in de vaccinatiechaos.”

Laatste land

Vanuit medische hoek klinkt vooral blijdschap. „Geweldig! Dit is enorm belangrijk. Zo zijn we beter voorbereid op wat er de komende maand mogelijk staat te gebeuren”, reageert voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Hij drong eerder deze week aan om op maandag al te starten met vaccineren in ziekenhuizen.

Dat gaat niet lukken, zo heeft voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) laten weten op Radio1. Zijn organisatie heeft voorbereidingstijd nodig. Het vaccineren zal niet voor 8 januari starten. Vrijdag start het prikken in ieder geval op drie GGD-locaties voor medewerkers van verpleeghuizen. Daarmee is Nederland het laatste EU-land dat begint.

Dinsdag moet De Jonge zich verantwoorden in de Tweede Kamer. De volksvertegenwoordigers onderbreken het drie weken durende kerstreces voor het debat.