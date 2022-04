Modderige granaat gevonden tussen aardappelen in Nieuw-Zeeland

In Europa is het niet ongebruikelijk dat er granaten op aardappelvelden worden gevonden, maar in Nieuw-Zeeland, waar nooit gevochten werd tijdens de Eerste of Tweede Wereldoorlog, gebeurt dit zelden. De bedrijfsleider van de fabriek meldt dat de explosievendienst na onderzoek vaststelde dat de tachtig jaar oude Mills handgranaat onschadelijk was.

De handgranaat kwam net als de aardappelen van een boerderij in het Nieuw-Zeelandse Matamata, niet ver van voormalige legertrainingskampen. In het 30-jarige bestaan van het aardappelverwerkingsbedrijf was er nog nooit een granaat gevonden.