Oorlog in Oekraïne Dinsdag 29 maart LIVE | Zelenski ziet positieve signalen na onderhandelingen met Rusland

Zelenski Ⓒ ANP / Anadolu Agency

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne is ruim een maand geleden begonnen. Volgens Oekraïense overheidsvertegenwoordigers zijn er in Marioepol de afgelopen weken zeker 5000 mensen gedood. En het is de eerste keer in twee weken dat vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland weer fysiek bij elkaar komen. Delegaties van beide landen komen dinsdag in Turkije bijeen voor een nieuwe onderhandelingsronde over de oorlog. Lees hier de laatste ontwikkelingen uit de oorlog.