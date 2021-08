Ouders Sumanta willen duidelijkheid: ’Vertel me waar mijn dochter is’

Verslaggever Robert Vinkenborg is vanaf 11.40 uur bij de zaak aanwezig.

Volgens advocaat Priya Soekhai, die de familie van Sumanta bijstaat, is de hoop dat B. eindelijk gaat praten: „Tot nu toe zwijgt de verdachte in alle talen. Kort na de vorige zitting is hij opnieuw door de recherche gehoord en heeft hij opnieuw een beroep gedaan op zijn zwijgrecht.”

Moeder Sharmila Nanda doet een indringende oproep aan de vrouw van Manodj B. en andere moeders uit de familie. Volgens haar waren zij betrokken bij een familieberaad waarin besloten zou zijn dat de zwangere Sumanta om het leven moest worden gebracht om de familie-eer te redden. „Jullie zijn ook moeders en kunnen begrijpen wat mijn pijn is. Van moeder tot moeder smeek ik de waarheid te vertellen, zodat wij ons kind een waardig afscheid kunnen geven en kunnen beginnen met de verwerking van het verlies.”

Slopend

Formeel zal maandag meer bekend worden over de zoekacties die in juli in recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude zijn gehouden. De politie doet geen mededelingen over de resultaten. „Uiteraard zou de familie het als eerste hebben gehoord als haar lichaam zou zijn gevonden”, vertelt de advocate.

„Het zoeken in het gebied waar Sumanta mogelijk door haar moordenaars is gedumpt, was slopend voor beide ouders. Hoop die steeds weer in duigen valt, heeft vooral de gezondheid van de moeder geen goed gedaan.”

De ouders zeggen te beseffen dat ze hun dochter nooit meer levend terug zullen zien: „Onze laatste hoop is dat er gerechtigheid komt en dat we afscheid kunnen nemen.”