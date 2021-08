Verdachte in zaak Sumanta Bansi blijft zwijgen

„Misschien tegen beter weten in hoopten de ouders dat Manodj eindelijk zou geen praten. Dat is niet gebeurd. Het enige wat bevestigd is, is dat lichaam van de Sumanta bij de grote zoekacties niet is gevonden”, zegt advocate Priya Soekhai die de familie van Sumanta bijstaat: „De ouders vinden het onmenselijk van de verdachte en zijn familie dat zij door hun zwijgen nog steeds geen waardig afscheid van hun dochter kunnen nemen.”

’Jullie zijn ook moeders’

Moeder Sharmila Nanda deed maandag in De Telegraaf een indringende oproep aan de vrouw van Manodj B. en andere moeders uit zijn familie. De moeder van Sumanta stelt dat deze vrouwen betrokken waren bij een familieberaad waarin besloten zou zijn dat de zwangere Sumanta om het leven moest worden gebracht om de familie-eer te redden. „Jullie zijn ook moeders en kunnen begrijpen wat mijn pijn is. Van moeder tot moeder smeek ik de waarheid te vertellen, zodat wij ons kind een waardig afscheid kunnen geven en kunnen beginnen met de verwerking van het verlies.”

De officier van justitie kondigde dat er door gezocht wordt naar het lichaam als er nieuwe aanwijzingen zijn. De zaak tegen Manodj B. wordt vervolgd met een vierde pro formazitting op 11 oktober.