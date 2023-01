Inchecken op station kan nu ook met bankpas

Inchecken met een bankpasje is al langer mogelijk bij stads- en streekvervoerders in grote delen van Nederland. Alleen in Friesland, delen van de provincies Flevoland, Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland en in Limburg kan dit nog niet. Maar dat moet later dit jaar ook opgelost zijn.

Behalve met een bankpas of een creditcard die geschikt is voor contactloos betalen, kunnen reizigers ook Google Pay of Apple Pay inzetten via hun mobiel of smartwatch. Betalen ze met een pasje dan moeten ze wel zorgen dat ze dat uit hun portemonnee halen, waarschuwde NS eerder al. Anders kan het dat meerdere bankpassen tegelijkertijd worden geregistreerd en de reis vaker dan een keer wordt betaald.

Voor reizen met korting of eerste klas kunnen reizigers nog niet terecht met de bankpas. Daarvoor blijft voorlopig een ov-chipkaart vereist.