GL-Statenlid heeft spijt van stem op Volt

Fernald baarde opzien door niet op GL, maar op Volt te stemmen. Het kostte GL een zetel in de Eerste Kamer, en leverde Volt er eentje op. Toen duidelijk werd dat ze op een andere partij had gestemd, werd ze resoluut uit haar eigen fractie gezet.

In het interview zegt Fernald dat ze de afgelopen maanden de connectie verloor met de rest van haar fractie, omdat ze met voorkeurstemmen was gekozen. „Anderen waren niet gekozen en die waren daar doodziek van. Ik voelde me niet welkom.” Een eerdere klacht over discriminatie en racisme had er volgens Fernald niets mee te maken. Die was al voldoende afgehandeld door de partij, zegt ze.