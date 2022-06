Man vermoordde vrouw en kinderen en leefde weken met hun lijken in huis

Het gezin woonde sinds 2017 in de utopische wijk Celebration die is gebouwd door Disney. Het sprookje liep uit op een drama. De familie bestond uit vader Anthony Todt, moeder Megan (42) en hun drie kinderen: Alek (13), Tyler (11) en Zoe (4), samen met hond Breezy. Todt was voetbalcoach van een aantal lokale kinderen en wordt door de Mirror omschreven als een vader die van aanpakken houdt.

De eerste scheuren in het sprookje ontstonden toen de fraudeinspectie zijn doorlichtte. Hij bezat een fysiotherapie praktijk in Connecticut. Hij zou behandelingen declareren van patiënten die hij niet had behandeld. Mogelijk deed hij dit om het uitgavenpatroon van zijn gezin bij te kunnen benen: hij had leningen van zo’n twee ton uitstaan.

Toen de fraudeonderzoekers Todt ondervroegen, zei hij dat zijn vrouw geen weet had van zijn schulden. Hij werd niet gearresteerd en mocht terug naar zijn familie, maar hij had veel moeite om de huur te kunnen betalen. Uit eindelijk diende de verhuurder een uitzettingsbevel voor hun huurwoning in.

Tijdje op vakantie

Ondanks alle geldproblemen liet hij de familie van Megan weten dat ze op vakantie gingen en daardoor dus een tijdje niet bereikbaar waren. De familie zou er slecht aan toe zijn, bleek uit de berichten die de familie van Megan kreeg. Rond december groeide de zorgen van haar familie, zeker toen zij zelfs met kerst niets van haar liet horen.

Op de deur kwam hij briefje te hangen met het bericht dat de familie het huis moest verlaten. Toen de buren van Megan haar een berichtje stuurden, reageerde ze met een paar woorden. Op 13 januari 2020 belde haar familie de politie.

Trillend deed Todt de deur open. Zijn kinderen zouden bij anderen logeren en Megan lag te slapen, vertelde hij de politie. Maar wat de politie aantrof was een bloedbad. Zijn familie lag dood in de slaapkamer van Megan en Todt. De ontbindende lichamen lagen verwikkeld in dekens. Al snel was duidelijk dat de lijken er al weken lagen. Zoe was als enige niet doodgestoken. Iedereen had een giftige dosis anti-allergiemedicijn in het bloed.

Todt zei in eerste instantie dat Megan geobsedeerd was met het idee van reïncarnatie en last had van psychische problemen. Het stel zou samen zelfmoord willen plegen omdat een er een apocalyps op komst was. De dood zou de karma van de familie in het hiernamaals een beter leven en verlossing bezorgen. Des te opvallender dat Todt nog leefde, terwijl zijn familie al weken dood was.

Megan was de moordenaar

Later veranderde hij zijn verhaal: hij was thuisgekomen toen Megan de kinderen had vermoord. Met zijn eerste verklaring zou hij hebben geprobeerd om zijn vrouw buiten schot te houden. Dit bleek echter weinig geloofwaardigheid, want zijn initiële verklaring kwam overeen met wat de politie op plaats delict had aangetroffen.

In april werd hij schuldig bevonden aan een viervoudige moord en dierenmishandeling. Hij kreeg vier keer levenslang en een extra jaar voor de mishandeling van zijn hond. ,,Jij, Anthony John Todt, bent de vernietiger van werelden," zei de rechter tegen hem. Todt had geprobeerd zijn schuld te verbergen met een verhaal over een dreigende apocalyps. Maar hij was de duisternis die de dood bracht aan zijn onschuldige familie, schrijft de Mirror.