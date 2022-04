Henk B. voor rechter na roof Monet uit Zaans Museum: ’Het was zo’n kolderiek plan’

Binnenland

Nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt in museum Berlijn

In een museum in Berlijn is een nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt. Onderzoekers dachten eerst dat het werk van een van zijn beroemdste leerlingen was, Govert Flinck. Door deze ontdekking is het kunstwerk ineens een stuk meer waard: 10 miljoen euro, meldt The Guardian