LIVE | Henk B., die eerder Van Goghs stal, nu voor rechter na Monet-roof

De mannen hadden het gemunt op De Voorzaan en de Westerhem van Monet. De roofpoging vond plaats om 10.30 uur, in het bijzijn van bezoekers, maar mislukte door heldhaftig optreden van bezoekers en personeel.

Bij de roof loste een van de verdachten ook een schot. Niemand raakte daardoor gewond. De twee verdachte vertrokken zonder buit op een scooter, die later die ochtend werd teruggevonden op de Zuiderweg in Wijdewormer.

Henk zegt dat hij meerdere malen door criminelen is gevraagd om schilderijen voor ze te stelen, maar dat hij altijd de boot heeft afgehouden. Hij kwam in de schulden toen een lading wiet van hem werd gestolen. Die wiet bleek eigendom van een organisatie die hem eerder probeerde te overtuigen om schilderijen voor hem te stelen. De eigenaar - ’met wie hij liever geen ruzie wilde hebben’ - stond op een dag voor zijn neus. Een paar dagen later werden hij en zijn zoon bedreigd. Hij had het gevoel geen kant op te kunnen.

De verdachte had vanaf het begin al weinig vertrouwen in het plannen van de mannen die hem dwongen om een schilderij van Monet te stelen. Henk B.: ,,Wat is dat voor raar gedoe, vroeg ik? Dit is gedoemd om te mislukken. Ik dacht, dit zijn regelrechte gekken. Ik wist niet eens dat daar een museum was. Ik ben niet echt een museumtype.

,Ik had me er al bij neergelegd dat ik vast zou komen te zitten. ,,Dit was zo'n kolderiek plan." Hij had een slijmbeursontsteking in zijn heup en liep nog op krukken. ,,Ik was nog superzwak. Ik dacht, ze gooien me zo voor de leeuwen en ik word gepakt."

De man vroeg aan een medewerker waar hij het schilderij kon vinden. Vervolgens kwam hij erachter dat het veel te groot was en het niet zomaar van de muur te trekken was. De uitgang wist hij later ook niet meteen te vinden. Eenmaal buiten kreeg zijn chauffeur van de zenuwen de sleutel niet in het contactslot, vertelde Henk B. Opeens zag hij dat zijn mededader iets glimmends van zilver in zijn handen had. ,,Ik dacht, wat is dat nou weer?" Iemand trok het schilderij onder zijn arm vandaan. Dat viel op de grond.”

Het is niet voor het eerst dat B. in een museum toesloeg. In 2002 stal hij met Octave D. twee schilderijen uit het Van Gogh Museum in Amsterdam. De werken doken eind september 2016 op in Italië bij een onderzoek naar de maffia in Napels. B. kreeg in 2005 in hoger beroep drie jaar en twee maanden cel opgelegd voor deze kunstroof.