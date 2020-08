Man doodgestoken op parkeerterrein tijdens besloten feest Almere

Ⓒ GOOGLE MAPS

ALMERE - Tijdens een feest in een pand aan de Breskensweg in Almere is een man doodgestoken. Dat gebeurde in de nacht van vrijdag op zaterdag op het het parkeerterrein, waar eerst een vechtpartij was. Omstanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren. Het ging om een besloten feest, zo meldt de politie.