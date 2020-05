Familie gedode journalist Khashoggi vergeeft moordenaars

„Op deze gezegende avond in de gezegende maand van de ramadan herinneren wij ons wat God zei: Als een persoon kan vergeven en het kan goedmaken, dan krijgt hij een beloning van Allah”, aldus Khashoggi op Twitter. „Daarom kondigen de zoons van martelaar Jamal Khashoggi aan dat we zijn moordenaars vergeven.”

De journalist werd in 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul gedood. Hij was daar om papieren in orde te maken voor zijn huwelijk. Khashoggi werd in het consulaat opgewacht door een doodseskader dat hem vermoordde, in stukken sneed en de lichamelijke resten vervolgens buiten het terrein verborg.

Hij schreef onder meer voor The Washington Post geregeld kritische columns over Saudi-Arabië. Turkije klaagde het vroegere hoofd van de Saudische inlichtingendienst en een vroegere adviseur van het koningshuis aan. Zij worden beschuldigd van het opzetten van moord met voorbedachten rade met monsterlijke bedoelingen. In Saudi-Arabië zijn acht mensen veroordeeld, van wie vijf tot de dood. Een belangrijke adviseur van het koningshuis, Saud al-Qahtani, was een van de mensen die werd vrijgesproken.