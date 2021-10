Premium Het beste van De Telegraaf

Rutte tevreden over klimaatconclusies G20: ’Herbevestiging van Parijs, maar nu scherper’

Door Maarten van Aalderen

Ⓒ EPA

ROME - Demissionair premier Mark Rutte laat zich positief verrast uit over de uitkomst van de G20-topontmoeting in Rome. „We zijn eindelijk tot inhoudelijke conclusies gekomen. We zijn gekomen tot een herbevestiging van het akkoord van Parijs, maar het is nu scherper gezet. En het gaat om de implementatie”, aldus Rutte.