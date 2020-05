RIVM-baas Jaap van Dissel praat opnieuw Kamer bij

Te gast in de Tweede Kamer zijn RIVM-baas Van Dissel en GGD-directeur De Gouw. Zij geven onder meer toelichting over het aantal besmettingen en de manier waarop GGD’s gaan testen op het virus.

Het debat over het coronavirus begint om 15.30 uur. Het is een drukke dag in politiek Den Haag, want woensdagochtend komt ook de ministerraad nog bijeen. Die is normaal gesproken op vrijdag, maar vanwege Hemelvaart nu naar woensdag verschoven. Aansluitend is de wekelijkse persconferentie met premier Rutte, meteen daarna wil het kabinet ook het tweede economische steunpakket presenteren.

Terug naar ’normaal’

De maatschappij gaat vanaf 1 juni weer verder van het coronaslot. Het kabinet gaf daarbij dinsdagavond iets meer ruimte dan was verwacht, maar de terrassen in het pinksterweekend al opengooien bleek nog een brug te ver.

Op andere vlakken krijgt de horeca wel iets meer ruimte. De deuren van restaurants en cafés mogen vanaf 1 juni weer open. En waar eerst de grens van dertig mensen binnen nog inclusief de medewerkers was, gaat het nu om dertig bezoekers zonder het personeel mee te tellen. Maar premier Rutte zag het niet zitten om de terrassen ook al in het pinksterweekend te openen, wat de branche graag had gewild.

Opa en oma bezoeken

Ook bij andere instanties gaan de poorten verder open. Basisscholen mogen vanaf 8 juni weer met een volledig rooster draaien en in verpleeghuizen is vanaf 25 mei bezoek weer welkom. Wie vanaf 1 juni in de trein stapt, moet op straffe van een boete van 95 euro een mondkapje op.