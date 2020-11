800 kilo zwaar vuurwerk in berging direct onder flatwoningen

Ⓒ Politie Oost Brabant

GELDROP - In de berging van een flatgebouw in Geldrop is een grote partij zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. De politie spreekt zorgen uit over het explosiegevaar ervan. „Zoveel zwaar en illegaal vuurwerk in een berging van een flatgebouw. We moeten er niet aan denken dat dit fout was gegaan”, aldus de politie Oost-Brabant zondag.