Meerdere gewonden en dode hond door brand Capelle aan den IJssel

Kort na middernacht konden de meeste van de ruim 70 bewoners, die hun huis moesten verlaten vanwege de brand en de grote rookontwikkeling, terug naar hun onderkomen. Vijf woningen zijn voorlopig niet bewoonbaar. De bewoners van die woningen zijn elders ondergebracht.

Bij de brand is ook een hond om het leven gekomen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd het dier te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

Woensdagavond woedde de uitslaande brand in het wooncomplex aan de Sint Helenabaai. De brand brak uit in een woning op de eerste verdieping van het gebouw van tien etages hoog. De brand was snel onder controle, maar omdat er sprake was van veel rook, moesten bewoners van het complex hun woningen verlaten.