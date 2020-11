Zwaargewonde en dode hond door brand Capelle aan den IJssel

Ⓒ MediaTV

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Bij de brand in een seniorencomplex in Capelle aan den IJssel is iemand zwaargewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht, meldt de veiligheidsregio. Nog een persoon raakte gewond en moest naar het ziekenhuis, twee mensen werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel.