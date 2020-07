’Nederlandse jongen (14) overleden na ongeluk met speedboot in Kroatië’

Het ongeluk gebeurde zaterdagmiddag bij het eiland Žut bij Nationaal Park Kornati, een eilandengroep die populair is onder toeristen. De jongen was daar met familie op vakantie. Volgens Kroatische media had het gezin een speedboot gehuurd, waarbij zijn vader en broer op de boot zaten, en de jongen op een rubberband erachter dreef, met een touw vastgemaakt aan de boot.

Op enig moment zou de bestuurder bepaalde manoeuvres hebben gemaakt, waarbij de jongen ernstig gewond raakte. Hij overleed. De plaatselijke media verhalen uitgebreid over de precieze omstandigheden maar de politie benadrukt dat het onderzoek nog wordt onderzocht.

De aanklagers bekijken samen met de politie ook of het bedrijf waar de Nederlandse familie een speedboot huurde, aansprakelijk wordt gesteld. De bestuurder zou opgepakt zijn omdat hij niet de juiste vaarbewijzen had. Hij wordt volgens de plaatselijke media verdacht van het veronachtzamen van de veiligheid met dodelijke afloop, wat tot jarenlange celstraf kan leiden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan de berichten van lokale media niet bevestigen omdat de familie niet om bijstand heeft gevraagd.