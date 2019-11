Honderden vrachtwagens bij laatste eerbetoon aan overleden Daisy (26)

In het Gelderse Beuningen parkeerden de truckers hun voertuigen schuin langs de weg langs de route van de rouwstoet. Op het moment dat de truck met daarop de kist op weg naar het crematorium de rij trucks passeerde, klonk er een luid applaus. Dat meldt de NOS.

Ⓒ Persbureau Heitink

Een dag na het ongeluk werd er een Facebook-oproep geplaatst om een mooi laatste afscheid te organiseren. Vanuit het hele land is gehoor gegeven aan die oproep. „Uit het hele land hebben truckers zich gemeld. Ongelooflijk en zo hartverwarmend. (...) We hopen dat we met zoveel mogelijk trucks afscheid van haar kunnen nemen”, zei een vriendin eerder deze week.

