Man valt in bak gesmolten staal: ’Zijn dood was onnodig’

De bak met gesmolten staal had een temperatuur van zo’n 2000 graden Celsius, tweemaal zo heet als lava. Het bedrijf had de veiligheidsvoorschriften niet op orde, aldus de Amerikaanse arbodienst in een verklaring waarover ABC News schrijft.

,,Als de veiligheidsvoorschriften waren nageleefd, was zijn negende werkdag mogelijk niet zijn laatste geweest”, staat in het statement. ,,Zijn dood was onnodig, was deze situatie extra wrang maakt”, aldus een medewerker van de Amerikaanse toezichthouder. De toezichthouder benadrukt dat het bedrijf een van de grootste in zijn soort is, waardoor dit bedrijf des te beter had moeten weten wat het moet doen om de veiligheid van de werknemers die in een gevaarlijke omgeving werken te garanderen. Nabestaanden van het slachtoffer hebben zo onnodig moeten lijden, aldus de dienst.

Caterpillar heeft 15 dagen de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan.