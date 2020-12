Brein achter Oostenrijks ’Ibiza-schandaal’ opgepakt

De politie noemde de naam van de verdachte niet, maar Oostenrijkse media hebben hem herkend als de 40-jarige privé-detective Julian H. Hij wordt verdacht van handel en bezit van 3 kilo cocaïne en het illegaal filmen van mensen. Verwacht wordt dat de man wordt uitgeleverd aan Oostenrijk.

Het schandaal staat bekend als Ibizagate. In de video, gemaakt in 2017 en naar buiten gekomen in mei vorig jaar, is te zien dat vicekanselier Heinz-Christian Strache, de leider van coalitiepartij FPÖ en een partijgenoot praten met een vrouw, die zich voordoet als een vermogende Russin. Het gesprek gaat over hoe de vrouw zo'n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de krant Kronen Zeitung te kopen. Die krant zou volgens Strache zijn partij dan ook een handje kunnen helpen bij de verkiezingscampagne.

Eerdere arrestaties

In november 2019 werden in Oostenrijk al twee mannen en een vrouw gearresteerd vanwege betrokkenheid bij Ibizagate. Zij zouden hebben samengewerkt met Julian H. Het zou de bedoeling zijn geweest zo'n 400.000 euro te eisen van Strache en de FPÖ.

Strache probeerde afgelopen oktober een politieke comeback te maken, maar die mislukte. De voormalige vicekanselier deed met een eigen partij mee aan lokale verkiezingen in Wenen, maar de partij haalde de kiesdrempel niet.