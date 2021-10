Mannen overleven 29 dagen op de zee, maar vonden dat niet erg: ’Even niks gehoord over corona’

De heren, Livae Nanjikana en Junior Qoloni, van de Salomonseilanden zijn gered voor de kust van Papoea-Nieuw-Guinea. Dat is ongeveer 400 kilometer verder dan van waar ze hun reis begonnen. Ze raakten de weg kwijt omdat hun GPS niet meer werkte.

Nanjikana en Qoloni vertrokken in de ochtend op 3 september vanaf Mono Island, gelegen in de westelijke provincie van de Salomonseilanden. Ze hadden een kleine motorboot (60 pk).

De heren waren van plan om 200 km naar het zuiden te reizen, naar de stad Noro op New Georgia Island. Ze waren vol goede moed: „We hebben de reis al eerder gemaakt, dus het had goed moeten lukken”, zegt Nanjikana.

Maar zelfs voor ervaren zeelui bleek de Salomonszee een grote uitdaging. Toen ze nog maar een paar uur onderweg waren, kregen ze te maken met hevige regen en harde wind, waardoor het moeilijk was om de kustlijn te zien die ze moesten volgen.

Daarna begaf ook nog eens hun GPS. „We konden niet zien waar we heen gingen, dus besloten we de motor te stoppen en te wachten om brandstof te besparen.”

Regenwater

De twee wisten te overleven op de sinaasappelen die ze voor de reis hadden ingepakt, kokosnoten die ze uit de zee visten, en regenwater dat ze opvingen met een stuk canvas. Ze dreven 29 dagen lang op het water en werden uiteindelijk gered door een visser voor de kust van Nieuw-Brittannië, Papoea-Nieuw-Guinea.

„We wisten helemaal niet waar we waren, maar we hadden niet verwacht in een ander land te zijn”, zegt Nanjikana.

De mannen waren zo zwak toen ze op 2 oktober in de stad Pomio aankwamen, dat ze vanaf de boot naar een ziekenhuis gedragen moesten worden. Daar werden ze verzorgd en nu verblijven ze in een huis van een local.

Choas

Hoe zwaar hun reis ook was, Nanjikana zag ook positieve punten, zoals: even helemaal weg van de chaos die corona heeft veroorzaakt. „Ik had geen idee van wat er aan de hand was. Ik heb ook niks gehoord over corona of iets anders”, zegt hij. „Ik kijk ernaar uit om terug naar huis te gaan, maar ik denk dat het een leuke onderbreking was van alles.”

Mary Walenenea van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel van de Salomonseilanden heeft contact met Nanjikana om ervoor te zorgen dat beide mannen weer naar huis kunnen.