’Rutte en Kaag aan de slag met proeve van een regeerakkoord’

Het schrijven van zo’n ’proeve van een regeerakkoord’ door stembuswinnaars Rutte en Kaag, waarbij later partijen kunnen aanhaken, is één van de opties die informateur Hamer de partijen afgelopen week heeft voorgelegd. De andere mogelijkheid is om de zes partijen die in beeld zijn voor een nieuw kabinet (behalve VVD en D66 dus ook CDA, GL, PvdA en CU) samen te laten onderhandelen, of om VVD-leider Rutte zelf vast te laten beginnen met een akkoord op hoofdlijnen.

Hamer had de zes hoofdrolspelers in de formatie opgedragen dit weekend met elkaar in gesprek te gaan om te zoeken naar een doorbraak. Er is afgelopen weekend inderdaad ’veel gebeld’, zei Rutte toen hij maandag opnieuw op de stoep stond bij de informateur. Inhoudelijk wilde hij over die telefoontjes weinig kwijt. „Dat zou het proces maar verstoren.” Wel herhaalde hij dat de positie van de VVD ’onveranderd’ is: hij wil ’zo snel mogelijk tot een coalitie met vier partijen’ komen. Dus niet vijf. Dus niet met PvdA én GL.

’Vier partijen’

CDA-leider Hoekstra zit er hetzelfde in. Hij pleitte opnieuw voor een ’verkenning van een kabinet met vier partijen’: „Dan zijn er meerdere opties om te komen tot een meerderheidskabinet.” Hij wil zich niet wagen aan een oordeel over een mogelijke proeve van een regeerakkoord door Kaag en Rutte. „Er liggen allerlei opties voor. Het is niet behulpzaam als ik daarover ga speculeren.”

Rutte sprak zijn voorkeur uit voor een doorstart van het huidige kabinet met VVD, CDA, D66 en CU. Bij die laatste partij is de positie de afgelopen weken wel geschoven. Was het een paar weken geleden nog ’nooit met Rutte’, nu is de houding dat indien het ’nodig en gewenst’ is, de CU bereid is mee te praten over een nieuw kabinet.

Tactiek

Het zou de tactiek van GL en PvdA om elkaar vast te houden doelloos maken, aangezien ze dan überhaupt niet meer nodig zijn voor een meerderheid. De variant met CU stuit dan echter weer op weerstand van D66-leider Kaag. Zij wil een ’zo progressief mogelijk’ kabinet, omdat zij de stilstand op medisch-ethische thema’s van afgelopen kabinetsperiode niet langer zegt te kunnen verkopen aan haar achterban. Linksom of rechtsom zal er dus iemand moeten bewegen.

Naar verwachting zal informateur Hamer deze week haar eindverslag aanbieden aan de Tweede Kamer.