Boeren protesteren wederom tegen stikstofbeleid

Onder meer op de A12 tussen Den Haag en Utrecht ontstonden lange files in beide richtingen. Bij Nieuwerbrug trokken rookpluimen de aandacht van weggebruikers.

Ook in andere delen van het land woeden brandjes in de buurt van een snelweg, meldt Rijkswaterstaat: onder meer op de A2 bij Beesd, de A7 bij Wijdewormer en de A15 bij Andelst.

Ook maandag voerden boeren met tractoren op diverse plekken in het land actie op snelwegen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook gingen boeren in onder meer Lochem en Raalte naar het gemeentehuis, verschenen er tractoren op het Mediapark in Hilversum en trok een groep boeren opnieuw naar het huis van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof).

VIDEO: Hier blust de brandweer een hooibaal langs de A12.

Stikstofplannen

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. De ammoniakuitstoot van de landbouw moet wat het kabinet betreft gemiddeld met 40 procent omlaag, zodat de natuur niet langer wordt overbelast. In beschermde natuurgebieden zelf mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer plaatsvinden, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van 70 procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.