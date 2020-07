Kinderlokker (56) benaderde jeugd in Friesland, Urk

Het vonnis komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. P. beriep zich in de rechtbank op zijn zwijgrecht. Uit psychisch onderzoek kwam geen stoornis naar voren. De deskundigen vermoeden dat de Lemster sociaal wenselijke antwoorden heeft gegeven.

De rechtbank vindt het zorgwekkend dat P. steeds verder ging. Door te zwijgen toont hij bovendien geen empathie voor de slachtoffers, aldus de rechter. Doordat P. bij psychisch onderzoek steeds heeft ontkend, ligt er geen behandeladvies. De rechter ziet graag dat P. zich in de cel bedenkt en toch mee wil werken aan een behandeling.

Misbruik jong meisje

In november 2018 hield P. op een carpoolplaats bij Oosterzee een fietsend meisje (9) staande. Hij nam haar mee naar zijn bestelbus waar ze seksuele handelingen bij hem moest verrichten. P. werd vervolgens opgepakt. De politie hield hem al een tijd in de gaten en had een zender onder de bus geplaatst.

P. had vanaf maart twaalf meisjes en een jongetje tussen de 8 en 12 jaar vanuit zijn bus aangesproken. Dit gebeurde onder meer in Franeker, Balk, Exmorra, Damwoude en op Urk. Meestal vroeg hij de kinderen de weg naar een winkel. Toen ze vlakbij de bus waren, bleek dat P. geen broek droeg en aan zijn geslachtsdeel zat.

Voor de klas

P. is niet eerder veroordeeld voor zedendelicten. In 2013 werd een zaak tegen hem geseponeerd. Hij zou toen als leraar aan meisjes hebben gezeten. P. werd ontslagen en verdiende daarna de kost met een poppenkast. Toen zijn voorarrest in 2019 na acht maanden werd opgeheven, leidde dat tot veel onrust in Lemmer. P. droeg de afgelopen tijd een enkelband. Die hoeft hij na zijn vrijlating niet meer om.