Haagse bronnen: kabinet wil dit jaar verbod op verkoop en afsteken vuurwerk

Het verbod wordt komende dinsdag besproken in het crisisberaad van het kabinet over de corona-aanpak. De week erop komt het kabinet ermee naar buiten, samen met het advies over de verdere invulling van de feestdagen.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's drongen vorige week al aan op zo'n verbod, om de hulpdiensten te ontlasten. „Vuurwerk zorgt niet alleen voor schade en legt een enorme druk op de hulpdiensten, het brengt dit jaar ook veel onzekerheid en spanningen met zich mee”, zei burgemeester van Bruls vorige week als voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Het verbod is bedoeld om ongevallen te voorkomen, zodat de druk op de ziekenhuizen, die zuchten onder de toeloop aan coronapatiënten, niet nog verder toeneemt. Ook een aantal partijen in de Tweede Kamer sprak zich er al voor uit.

De komende jaarwisseling gaat hoe dan ook minder knallen. Het kabinet heeft al voor de coronacrisis besloten om allerlei knalwerk en losse vuurpijlen te verbieden.

Het kabinet overlegt meteen over een steunpakket voor de sector en wil het besluit over het verbod pas naar buiten brengen als de steunmaatregelen verder uitgewerkt zijn.

VVD: ’Geen draai’

VVD-Kamerlid Ziengs, tegenstander van een totaalverbod, had aangedrongen op de steunmaatregelen. Hij bestrijdt dat hij is gedraaid op het onderwerp. „Ik heb neuzen geteld, en zie ook wel welke kant het op gaat. Ik heb oog voor de zorg en de politie. Dat betekent nog niet dat er een totaalverbod moet komen.”

Hij wil nog wel weten of er is nagedacht over de ’averechtse effecten’ van een vuurwerkverbod, zoals het probleem met handhaving of een mogelijke toename van illegaal vuurwerk. „Die antwoorden heb ik nog niet gehad. We moeten natuurlijk niet het paard achter de wagen spannen.”