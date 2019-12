Tunesiër verdacht van doden Algerijn in Limburgs azc

Het asielzoekerscentrum in de voormalige Van Horne Kazerne in Weert waar een dode man is aangetroffen. Ⓒ Rob Engelaar

WEERT - De 29-jarige man die ervan wordt verdacht woensdag in het azc in Weert een medebewoner om het leven te hebben gebracht, is een man uit Tunesië. Het 25-jarige slachtoffer was afkomstig uit Algerije, maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend.