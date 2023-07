Passagiersvliegtuig communiceert niet, F16’s moeten ingrijpen

„De piloten van het passagiersvliegtuig bleken een verkeerde radiofrequentie te hebben ingesteld. Het toestel had geen technische problemen”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. De bemanning wist al snel de verbinding tot stand te brengen. Toen bleek dat het toestel de vlucht normaal kon vervolgen zijn de F16’s teruggekeerd naar vliegbasis Volkel.

Volgens de woordvoerder is er gemiddeld elke week een incident en moeten ongeveer tien keer per jaar de straaljagers de lucht in voor een interceptie. „Het gaat in de meeste gevallen om incidenten zoals op deze zondag. Maar soms is er een noodsituatie. Zo hebben we eens een vliegtuig met een kapotte hoogtemeter moeten begeleiden bij het landen”, aldus de zegsman.