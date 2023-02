Afval te over in Groningen door staking vuilnismannen: ’Ik ben benieuwd hoe het maandag is’

„Poeh, ik vind het wel veel hoor”, zegt Femke Smak tegen een verslaggever van het Dagblad van het Noorden. Het is 10.00 uur en ze heeft zojuist een foto gemaakt van een behoorlijke stapel vuilniszakken die op straat ligt in de binnenstad. Ondergrondse containers zijn zaterdag al na een dag staken vol.

Op sommige plaatsen liggen al meer dan tien zakken op straat. Op andere plaatsen ligt een enkele zak. Stinken doet het nog niet erg, maar fraai lijkt het niet. Het plaatsen van afval naast containers is strafbaar, maar de boa’s hebben al aangekondigd de boetes op zak te houden.

De staking duurt nog geen 24 uur maar het resultaat is al door de hele stad zichtbaar. Ⓒ luuk sporrel

„Dan zie je dat we met ons allen toch best veel weggooien.” Smak is onderneemster en maakt zich wel zorgen om de staking. Die duurt tot en met maandag. „Als je ziet hoeveel er nu al ligt…”

Begrip heeft ze wel dat de vuilnismannen staken. „maar vier dagen vind ik wel lang. Hier komt ook allemaal ongedierte op af.”

Vuilnisbakken puilen in de hele binnenstad uit. Ⓒ luuk sporrel

Op de snackcorner van de Poelestraat en de Grote Markt ligt het vol van de kartonnetjes. De gemeente staat normaliter vroeg op om die bende op te ruimen, maar niet dit weekend. De kartonnetjes zijn glad, winkelend publiek moet goed opletten waar ze de voeten plaatst.

Een stukje verderop bij de kroegen staat Nick te roken. Hij moet zo werken in een café. Dat doet hij al 6 jaar in de uitgaansstraat. Zo vuil als hij het nu ziet, maakte hij niet eerder mee.

„Moet je kijken”, wijst hij op de plastic bierglazen, plat getrapte blikjes en volle prullenbakken. „Ik heb er net een foto van gestuurd naar vrienden. Dit ziet er toch niet uit?”

Hij vindt het prima dat ze staken. „Ja, dat snap ik wel. Ze werken er hard voor. En het is ook belangrijk.”

FNV voorvrouw Shirley Harms knikt tevreden als ze de eerste resultaten van de actie ziet op foto’s. Ze is zaterdagmiddag met de stakers op de Ossenmarkt geweest. Daar vertelden de vuilnismannen op een demonstratiemarkt over hun werk. „Ik ben benieuwd hoe het maandag is.”

