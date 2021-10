Wilders bezoekt Ter Apel: ’We kunnen het niet aan, grenzen dicht’

Wilders vertelde donderdagmiddag tijdens zijn werkbezoek op het Marktplein te midden van een haag aan beveiligers en agenten: „Ik wil de mensen een hart onder de riem steken… Er is wel wat aan de hand. Ondernemers van grote bedrijven die te maken krijgen met stelen in hun winkels, met intimidatie... Ondernemers in een dorp zijn geen politieagenten, wat als je geen sanctie hebt? Na een diefstal staan ze de dag erop weer in de winkel.”

’Veiligelanders’ geven problemen, hoorde Wilders wederom. „Algerijnen, Marokkanen die stelen. En het politiebureau is weggehaald! Zorg voor de veiligheid.” Wilders: „Er wordt dagelijks gestolen. Er worden oneerbare voorstellen gedaan, nasissen op straat.” Wat is er tegen te doen? „Ik vind ook dat mensen die bedreigd worden een veilige plek moeten hebben. Maar doe de opvang in de regio, het is mijn wens dat er minder asielzoekers komen. We kunnen het niet aan, genoeg is genoeg. Grenzen dicht.”

Belangstellenden vinden het naast het politieke verhaal leuk Wilders ’in het echt’ te zien. Jongeren trekken de telefoon voor een digitaal souvenir. „Ik wil wel een selfie”, vertelt Michaëla Kanninga (25) uit Haren (over de grens in Duitsland). „Dat is gelukt!” Ze zat onder meer op school in Ter Apel. „Toen was het hier niet zo druk. En nu is het bomvol.” Vriendin en ex-Ter Apeler Verona Bake (25) zegt: „Dit hoort een rustig dorp te zijn. Zorg dat het weer een rustig dorpje wordt. Houd je aan de regels.”

’Doe wat aan veiligelanders’

Een tiental mannen in scootmobielen houdt een oogje in het zeil. Evert Soer (66) vertelt: „Ik hoop Wilders even te spreken om te vertellen hoe het hier is.” Zijn kameraad, die niet met naam genoemd wil worden, benadrukt: „Ik woon al mijn hele leven lang hier. Het is wat mij betreft erger dan vroeger met de overlast.”

Bedrijfsleider Michel van Goor van de Jumbo vertelt vlak voor het bezoek: „Er is elke dag wel een diefstal. We houden toezicht. Medewerkers, jongelui veel, geven we instructies en ze gaan er goed mee om.” Wat is voor hem een oplossing? „Ik zeg ook ’Doe wat aan veiligelanders’! De nieuwe mensen uit Afghanistan, daar hebben we geen last van.”

’Het staat in geen verhouding’

Het echtpaar Vroom sprak met Wilders in een privégesprek. De inhoud houden ze onder hen en Wilders. Wim Vroom raakte eerder gewond in een schermutseling met een veiligelander en sprak daar ook in deze krant over: „We vragen de politiek vooral om te luisteren, alert te zijn. Bijvoorbeeld voor dit dorp snel uit te rukken als de politie gebeld wordt.” Zijn vrouw Willeke loopt vaak langs het asielcomplex, dat maar een eindje verderop is. „We zijn niet tegen asielzoekers. Er gebeurt hier echter veel in zo’n klein dorp. Dat staat in geen verhouding.”

Zowel burgemeester Jaap Velema als de voltallige gemeenteraad hebben de laatste weken de landelijke politiek en Nederlandse burgemeesters opgeroepen Ter Apel tegemoet te komen. De overlast in het dorp is volgens Velema overigens niet toegenomen door recente drukte.

Nog niet voldoende

Ook burgemeester Koen Schuiling van Groningen (voorzitter van Veiligheidsregio Groningen) en commissaris René Paas van Groningen deden dat. De regio hamert erop dat het landsdeel jarenlang veel heeft gedaan aan asielopvang. Daarop boden gemeenten elders aan opvang te realiseren, maar dat is nog niet voldoende.

