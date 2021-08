Politie zoekt ’baasje’ Hond gedumpt vanuit auto in Tilburg

TILBURG - De politie in Tilburg doet een oproep om te achterhalen van wie een hond is die vermoedelijk gedumpt is afgelopen vrijdagavond. Een getuige zag op de Moerenburgseweg dat iemand rond tien uur ’s avonds de viervoeter achterliet en vervolgens doorreed.