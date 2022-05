Vredesactivist Mient Jan Faber op 81-jarige leeftijd overleden

Binnenland

Verdachte van drama Geldermalsen overleden in Duits ziekenhuis

De 40-jarige man die afgelopen maandag in Duitsland werd gearresteerd op verdenking van een dubbele moord en brandstichting in Geldermalsen, is zondag in een Duits ziekenhuis overleden. Dat meldt het Arrondissementsparket Oost-Nederland.