Inzameling voor Australië met naaktfoto's

De 20-jarige Amerikaanse Kaylen Ward ook bekend als ’The Naked Philanthropist’ harkte het bedrag binnen twee dagen binnen. Iedereen die het bewijs kan sturen dat er geld is overgemaakt aan een lijst van Australische hulporganisaties, krijgt de foto’s direct toegestuurd.

Tegen BuzzFeed News zei ze dat ze op maximaal 1000 euro opbrengst had gerekend. „Maar m’n oproep op twitter ging viraal”.

Kaylen heeft vier mensen ingehuurd om de duizenden berichten te checken van mensen die zeggen geld gestort te hebben.

Ward weet hoe het is als je getroffen wordt door het noodlot. Haar eigen familie moest vluchten voor het hevige vuur dat afgelopen zomer in Californië woedde. „Dus ik weet hoe het is om iets te verliezen”.

Kaylen wordt zelf ook niet veel slechter van haar actie. Ze heeft inmiddels 50.000 volgers op Instagram. Of ze er veel aan heeft is niet duidelijk, want Instagram sloot haar account vanwege de ’seksueel aanstootgevende foto’s’. „Maar ach F** it, redt de koala’s!”, tweette ze zondag.