Politie valt binnen bij oud-lid pedofielenvereniging Martijn

In Haarlem werd een 75-jarige man op verdenking van het bezit van kinderporno in de boeien geslagen. Volgens justitie gaat het om een oud-lid van Martijn. De man die in Hengelo werd aangehouden is 32. Hij wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen. Ook in Lelystad en Hengelo deed justitie invallen. Bij de doorzoeking zijn mobiele telefoons, computers en digitale gegevensdragers, waaronder usb-sticks in beslag genomen.

De Hoge Raad besloot in 2014 dat Martijn moest worden ontbonden omdat er werd gestreefd naar acceptatie van seksuele relaties tussen volwassenen en jongere kinderen. Een voormalig bestuurder van Martijn deed in 2019 aangifte en wees justitie erop dat de vereniging nog steeds zou bestaan.