Analyse: Rome moet economisch orde op zaken stellen

Martin Visser

Nederland krijgt harde verwijten over de toon waarmee steun aan Italië zou zijn geweigerd. In korte tijd is dit Europese debat totaal geëscaleerd. Minister Wopke Hoekstra van Financiën maakt dinsdag opmerkelijk genoeg een knieval. Hij verontschuldigde zich voor zijn weinig solidaire houding in de coronacrisis.