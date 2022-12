OM: Gelderse Dmitri K. (55) leverde microchips aan Rusland, ook foto’s van Zelenski naast Hitler

„Op grote schaal werd technologie overal ter wereld aangeschaft en via Nederland naar Rusland verstuurd voor technologische en militaire versterking”, zei de officier van justitie donderdag in de rechtbank in Rotterdam. Ze sprak over microchips, geleiders en drones van hetzelfde type dat door het Russische leger wordt gebruikt. De drones hebben volgens K.’s advocaat Christian Visser hun bestemming niet bereikt. Volgens hem ademt het strafdossier onterecht de sfeer van Russische spionnen.

Verdachte Dmitri K. uit Gelderland werd in september aangehouden op verdenking van het overtreden van de handelsbeperkingen die in februari aan Rusland zijn opgelegd na de inval in Oekraïne. Hij wordt ook verdacht van valsheid in geschrifte. De man heeft een bedrijf dat handelt in elektronische goederen en heeft zowel de Nederlandse als de Russische nationaliteit. Zelf beweert hij slechts een tussenschakel te zijn geweest.

Tijdens de eerste openbare zitting in de zaak van K. besloot de rechtbank het voorarrest van de verdachte te schorsen. Hij mag zijn proces in vrijheid afwachten, onder voorwaarde dat hij geen technologische goederen exporteert en geen contact opneemt met de personen die worden genoemd in zijn strafdossier. Op 13 februari is de volgende inleidende zitting in de zaak.

Verzet

Het OM verzette zich tegen de vrijlating van de man. Volgens de officier van justitie heeft hij al in 2017 een fictief bedrijf op de Krim opgericht met een fictieve website en dito telefoonnummer om sancties te kunnen omzeilen die waren opgelegd na de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland.

Op de telefoon van de verdachte vond het OM 3000 foto’s, die ook zijn doorgestuurd in chats. Op een van de vele beelden is de Oekraïense president Volodimir Zelenski afgebeeld naast Hitler. Op het gros van de overige beelden staan militaire wapens, voertuigen, beelden van bombardementen en beelden van een overleden Oekraïense soldaat. „Verdachte meent dat we het zwaar aanzetten, maar we willen onze ogen niet sluiten voor de context”, aldus de officier. „Het is evident dat high tech goederen een grote rol spelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne”, zei ze. „Ze zijn afhankelijk van specialistische buitenlandse onderdelen.”