Koe loopt druk Brabants restaurant binnen

De Brabantse Kluis in het buitengebied van Aarle-Rixtel is een restaurant en boerderij in één. Een verhuizing van een drachtige koe van de ene naar de andere stal ging donderdagavond mis. De koe besloot het restaurant aan te doen. Volgens eigenaresse Christa Migchels was het op dat moment ’best druk’ in de zaak. „Veel mensen hebben het zien gebeuren. De een vond het eng, de ander juist grappig. Het was in ieder geval voor iedereen een beleving.”

„We waren de koe aan het verplaatsen. Het ging in het begin goed, ze liep netjes de stal in. Maar op een gegeven moment schrok ze en liep ze er weer uit, richting het terras”, vertelt Migchels tegen Omroep Brabant. Een van de deuren van de eetzaak en herberg stond open, waardoor de koe haar kans zag. „Ze liep netjes naar binnen, helemaal door het restaurant en toen weer via een andere ingang naar buiten. (...) Ze liep heel rustig en heeft alles heel gelaten. Gelukkig heeft ze ook niks achtergelaten.”

Bevalling

Of de gegevens van de onaangekondigde gast vanwege corona zijn genoteerd, is niet duidelijk. De koe beviel de volgende morgen van een gezond kalfje.