Man (22) omgekomen bij verkeersongeluk op de dag dat hij vader zou worden

Wielrennen

Maurits Lammertink ernstig gewond, geen levensgevaar

Wielerploeg Intermarché-Wanty-Gobert heeft bevestigd dat renner Maurits Lammertink (30) ernstig gewond is geraakt bij een ongeval, maar dat de situatie niet meer levensbedreigend is. Lammertink werd dinsdag aangereden door een scooter, terwijl hij met zijn gezin aan het wandelen was.