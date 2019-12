Fred Westerbeke nieuwe politiechef Rotterdam

De 57-jarige Westerbeke is sinds 2014 hoofdofficier van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Daar was hij onder meer verantwoordelijk voor het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Afgelopen week kon hij de aanhouding van de tot dan voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi bekendmaken.

Westerbeke laat in een reactie weten „zeer gemotiveerd” te zijn om zich in te zetten voor de politie en in het bijzonder de eenheid Rotterdam. „Het is tenslotte de regio waar ik al zo veel jaren woon, werk en leef en ik ooit als jonge politieman begon. Na elf prachtige jaren bij het Openbaar Ministerie, een organisatie met geweldige mensen en veel betrokkenheid en kwaliteit, beschouw ik het als een voorrecht om over te mogen stappen.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb spreekt van „goed nieuws voor de Rotterdamse regio.” „Hij is de juiste man op de juiste plek om de veiligheidsvraagstukken in deze regio op te pakken.”

Het is nog niet duidelijk wie Westerbeke gaat opvolgen.