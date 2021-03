Sjoerdsma (D66) krijgt ban van China

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 27 EU-lidstaten bekrachtigden de sancties tegen China maandagmiddag in Brussel. Daarmee komt een Chinese organisatie en vier hooggeplaatste ambtenaren uit de provincie Xinjiang op een zwarte lijst te staan. Zij krijgen een Europees inreisverbod en hun tegoeden worden bevroren.

De Chinese regering reageerde direct en zette een aantal parlementariërs, europarlementariërs, academici en organisaties op een sanctielijst. Onder wie dus D66’er Sjoerdsma, die eind vorig jaar nog samen met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de prestigieuze mensenrechtenprijs de Magnitsky Award binnensleepte.

Sjoerdsma mag China, Macau en Hong Kong niet meer in. Hetzelfde geldt voor zijn familie. China hekelt de sancties van de EU vanwege de ’zogenaamde mensenrechtenschendingen in de provincie Xinjiang’ en beschuldigt Brussel van het verspreiden van desinformatie en het inmengen in Chinese interne zaken. Worden de sancties niet opgeheven, dan dreigt het land met ’verdere stappen’.

Het is het resultaat van de Chinese onderdrukking van de Oeigoeren, een moslimminderheid, in Xinjiang. Volgens getuigenverklaringen worden Oeigoeren daar stelselmatig in strafkampen opgesloten, gemarteld en verkracht. Een meerderheid in de Tweede Kamer bestempelde de onderdrukking van de Oeigoeren in februari als genocide. Ons land was het eerste in Europa dat de Chinese regering beschuldigde van volkerenmoord. De VS en Canada gingen Nederland eerder wel al voor.