Tweede poederbrief binnen een dag gevonden in Amsterdam

Het is de achttiende poederbrief die in korte tijd in Nederland is gevonden en de elfde in de hoofdstad. De recherche doet onderzoek naar de herkomst van de brieven. Bij wie de poederbrieven precies zijn bezorgd wil de politie in het belang van het onderzoek niet zeggen. De Van Baerlestraat is een belangrijke verkeersader in Amsterdam waar onder meer het Concertgebouw en het Stedelijk Museum zijn gevestigd.

Ook in Roermond werd donderdag een poederbrief bezorgd. Dat gebeurde bij het Laurentius Ziekenhuis. Vier medewerkers kwamen in contact met de brief maar bleven ongedeerd. Het ziekenhuis sloeg groot alarm, maar de zorg ging op normale sterkte verder. Later op de dag maakte het ziekenhuis bekend dat het om een relatief onschuldige stof ging.

De politie onderzoekt nog of de achttien incidenten verband met elkaar houden. Naast Amsterdam en Roermond werden ook poederbrieven gestuurd naar het het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam en naar een pand waarin de Persgroep is gevestigd aan het Delftseplein, ook in Rotterdam.

De poederbrief bij de uitgever van het Nederlands Dagblad in Amersfoort bevatte geen gevaarlijke stof. Ook in Leusden en Best werden onschadelijke poederbrieven bezorgd.