Vogelgriep vastgesteld bij mensen in Ecuador: 9-jarig meisje getroffen

„Het eerste geval van influenza A-H5 (vogelgriep) is bevestigd bij een negenjarig meisje in de provincie Bolivar”, schrijft het Ecuadoriaanse ministerie van Volksgezondheid in een verklaring. „We gaan ervanuit dat de infectie is overgedragen door direct contact met vogels die het virus bij zich droegen.”

Ecuador heeft op 30 november een gezondheidsnoodtoestand van 90 dagen afgekondigd nadat een uitbraak van de vogelgriep was ontdekt in pluimveehouderijen in de Andesprovincie Cotopaxi. Het ministerie benadrukte dat „tot nu toe geen andere gevallen bij mensen zijn gemeld.”

Symptomen

Vogelgriep bij mensen komt haast niet voor. Volgens het RIVM krijgen mensen die ziek worden van vogelgriep dezelfde symptomen als bij een gewone wintergriep. „Koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking (conjunctivitis). De ziekte verloopt meestal mild, maar vooral in Azië zijn er verschillende typen vogelgriepvirus die bij mensen heel ernstig kunnen verlopen.”