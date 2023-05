Treinverkeer Leeuwarden kort stilgelegd door ’grote vechtpartij tussen voetbalfans’

De politie heeft met honden en wapenstokken de vechtende groepen uiteengedreven, meldt een aanwezige persfotograaf.

Of de mannen voetbalsupporters waren, kon een woordvoerster van de politie om privacyredenen niet zeggen. Wel zegt ze dat er beelden rondgaan van het incident op sociale media. Daar is een filmpje geplaatst door iemand die zegt dat het gaat om een vechtpartij tussen supporters van Cambuur en Heerenveen. Te zien is hoe in het zwart geklede mannen met elkaar op de vuist gaan en met alles wat los en vast zit in het rond gooien.

Het conflict begon rond 21.00 uur. Er zijn aanhoudingen verricht, maar de woordvoerster weet niet hoeveel en waarvoor precies. Zaterdag is daarover waarschijnlijk meer bekend. De politie rukte met veel eenheden uit. Het treinverkeer moest worden stilgelegd omdat sommige van de mannen ook het spoor opgingen. Inmiddels rijden de treinen weer en is het weer rustig in de Friese hoofdstad. Rond tien uur was er nog veel politie aanwezig in de binnenstad van Leeuwarden.