Aantal opgenomen coronapatiënten met 52 gestegen

ROTTERDAM - Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is met 52 toegenomen van 2493 naar 2545. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de gewone verpleegafdeling liggen er 1958 mensen met corona, 48 meer dan een dag eerder, terwijl het aantal patiënten met Covid-19 op de intensive care gestegen is van 583 naar 587.