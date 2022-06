Premium Het beste van De Telegraaf

Frustratie bij leraren over inkomsten onderwijsbazen die norm premier overtreffen

Door Emile Kossen

Amsterdam - Edo de Jaeger, bestuursvoorzitter van het ROC Amsterdam-Flevoland, boerde in 2020 prima met een salaris van 201.000 euro: precies het maximale loon dat een bestuurder in de (semi-)publieke sector mag verdienen. Maar met drie nevenfuncties als toezichthouder (bij twee huisartsenorganisaties en een woningbouwcorporatie) verdiende hij dat jaar nog eens dik 45.000 euro. Die bijbaantjes kosten hem naar eigen zeggen zo’n 15 uur per week – waarvoor hij omgerekend 250 euro per uur ontvangt.