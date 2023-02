Twee Nederlanders die vermoedelijk aanslag wilden plegen in België opgepakt

Vorige week donderdag ontplofte al een brandbom voor een woning in de Mechelse Bethaniënstraat, en in de Kalverenstraat werd een auto in brand gestoken. Zaterdagnacht werd in beide straten ook een boodschap op de rolluiken van woningen achtergelaten: ’dief’ in de Bethaniënstraat en ’hoer’ in de Kalverenstraat.

Het Antwerpse Openbaar Ministerie maakte vrijdag bekend dat enkele uren na de aanslag met de brandbom al een verdachte gearresteerd kon worden in Nederland. Het gaat om een 19-jarige die in beeld was gekomen dankzij camerabeelden waarop een Nederlandse nummerplaat te zien was.

Uitlevering

„Het voertuig reed kort voor de aanslag de wijk in, en reed kort na de explosie weer weg”, aldus de Officier van Justitie. De 19-jarige werd door de Nederlandse politie geïdentificeerd als de bestuurder, hij werd opgepakt en zit in de cel. Het Openbaar Ministerie heeft zijn uitlevering aangevraagd.

Zowel woensdagnacht als donderdagnacht werden in de nabije omgeving van de Bethaniënstraat – onder meer op de Battelsesteenweg – weer verdachte Nederlandse auto’s opgemerkt. In totaal zouden door de politiedistrict Rivierenland vier verdachten opgepakt zijn, men vermoedt dat zij gestuurd werden voor een nieuwe aanslag in de buurt.

Het Openbaar Ministerie bevestigt zaterdag voorlopig enkel de arrestatie van twee Nederlanders van 19 en 20 jaar oud. „Ze hadden een bivakmuts, een jerrycan, spuitbussen met verf, verschillende GSM’s, alsook enkele spandoeken met opschrift, die gelinkt kunnen worden aan eerdere aanslagen te Mechelen, in hun bezit.’’

„Een geplande nieuwe aanslag, mogelijk verband houdend met het drugmilieu, lijkt hiermee te zijn vermeden.”

Er is een onderzoek gestart „naar feiten van deelname aan criminele organisatie.” Beide verdachten werden vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid, die besliste om hen aan te houden. Ze zullen dinsdag voor de raadkamer verschijnen.

Explosieven

In de Bethaniënstraat wordt volgens het Nieuwsblad de familie C. bezocht. Dochter Fatima ’Blondie’ en zoon Ayoub belandden de afgelopen week in het oog van een storm. Sinds de brandbom ontploften explosieven aan schoonheidssalons in Wilrijk, Berchem, en Gent die in verband gebracht worden met ’Blondie’, en woensdagnacht werd (waarschijnlijk verkeerd) een pizzatent in de Abdijstraat in Antwerpen bezocht waarvan de daders dachten dat die van Ayoub was.

In het criminele milieu wordt verteld dat Ayoub C. verschillende drugscriminelen opgelicht zou hebben door borgsommen te incasseren voor uithalingen in de haven die hij vervolgens niet uitvoerde.