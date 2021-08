Oud-medewerker Prorail neemt pornofilm op in hoofdkantoor Utrecht

De video werd begin deze week geplaatst op pornosite xHamster. Medewerkers van de organisatie waren het spoor bijster toen ze erachter kwamen dat hun oud-collega in een kantoorruimte seks had gehad. „We weten nog niet wat de vervolgstappen zullen zijn. Dit staat niet in ons draaiboek”, vertelt een persvoorlichter van het bedrijf. Hij bevestigt dat het om een oud-medewerker gaat.

Toegangspas

Omdat de video is opgenomen op de laatste dag van de medewerkster was zij op dat moment nog in het bezit van een toegangspas. De woordvoerder doet geen uitspraken over de exacte datum, maar dat de video recentelijk is opgenomen, staat vast. „Dat kun je opmaken uit het feit dat je in de video stellages ziet van de verbouwingen aan het hoofdkantoor.”

Prorail is een ’diepgaand’ onderzoek gestart.