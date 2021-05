Premium Binnenland

Virologen: ’Weekje uitstel gaat verschil niet maken’

Met de huidige stand van zaken was het buitengewoon onverstandig geweest om op korte termijn de coronamaatregelen flink te versoepelen, oordelen experts. Tegelijkertijd betwijfelen ze of de cijfers na 28 april meer ruimte zullen bieden. „De vraag is of je over een week echt een heel ander beeld ziet...